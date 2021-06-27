МОК разрешит политические протесты на Играх в Токио, но не на подиуме

Международный олимпийский комитет (МОК) намерен разрешить протесты политического характера на Олимпийских играх — 2020 в Токио перед соревнованиями, но не на подиуме, информирует Insidethеgames.

На данный момент протесты запрещены на Олимпиаде в любой форме.

Комиссия спортсменов МОК работает над вариантом, по которому спортсменам разрешат выражать протесты или устраивать демонстрации перед соревнованиями. Например, пловцы могут преклонить колено в поддержку движения Black Lives Matter перед стартом заплывов, а национальные команды по игровым видам спорта – когда выстраиваются в линейку перед началом встречи.

Отмечается, что любые акции на церемонии награждения, на подиуме, на церемониях открытия и закрытия Олимпиады, а также в олимпийской деревне будут запрещены. Пока комиссия еще не до конца проработала изменения в «правиле 50», однако они, скорее всего, будут приняты и утверждены исполнительным комитетом до начала Игр.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит 10 тыс. человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть ужесточены.

Ранее сообщалось, что император Японии Нарухито обеспокоен риском распространения Covid-19 на Играх в Токио.