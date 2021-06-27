Экс-тренер «Краснодара» раскритиковал кадровые решения Черчесова на Евро

Известный российский специалист, экс-тренер «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев раскритиковал решения Станислава Черчесова в отношении состава сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Не понял, почему в сборную не вызвали Смолова – креативного и интересного игрока, набравшего весной отличную форму. С какого перепугу, в игре с Бельгией работать в центре поля ставится Дзюба? Он игрок штрафной площади, а с Бельгией мы должны были агрессивно играть на быстрых атаках, для чего нужен более креативный форвард, а не столб.

И если не получалось с Дзюбой, то почему не пробовались Соболев, Заболотный? Их что, просто до кучи на Евро взяли?» — приводит слова специалиста sport-weekend.com.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и Дании (2:4), а также обыграл Финляндию (1:0).

Российская команда не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд. Последний раз она выступала в плей-офф в 2008 году, когда смогла дойти до полуфинала турнира и взять бронзу.

Ранее Сергей Ташуев заявил, что российский футбол должен развиваться на уровне государства.