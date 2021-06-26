Кафельников сомневается в успехе Медведева на Уимблдоне

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о перспективах российского теннисиста Даниила Медведева после победы на турнире на Майорке. Он уверен, что даже не сильно значимый турнир, который выиграл Медведев, придаст уверенности российскому теннисисту перед крупным турниром. Тем не менее, Кафельников не верит, что Даниил сможет добиться больших успехов на Уимблдоне.

«Успехом будет дойти минимум до полуфинала. Честно говоря, я сомневаюсь в таком результате. Но до начала второй недели, безусловно, Медведев дойти может. О его форме пока рано судить — трава на турнире в Мальорке больше была похожа на хард. По первым двум матчам «Большого шлема» будет видно, что он из себя представляет на данный момент. Матчи будут пятисетовые — это совсем другая игра», — сказал Кафельников Sport24.

Напомним, что в финале турнира на Мальорке 25-летний россиянин обыграл американца Сэма Куэрри со счетом 6:4, 6:2. Этот титул стал для Медведева вторым в сезоне и 11-м в карьере.

Ранее стало известно, что матчи US Open-2021 пройдут при полных трибунах.