Английских фанатов накажут за песни Второй мировой войны во время матча с Германией

Английская федерация футбола (FA) заявила, что накажет фанатов национальной команды, если они будут исполнять песни Второй мировой войны в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 против команды Германии, сообщает The Telegraph.

По информации издания, речь идет, в частности, о песне «Десять немецких бомбардировщиков», которую фанаты пели во время матчей команды. Англичане уже исполняли ее на лондонском стадионе «Уэмбли» во время матча первого тура группового этапа первенства против команды Хорватии (1:0).

Также композиция исполнялась на чемпионате мира 2006 года в Германии. Тогда по телевидению в обращении к фанатам болельщиков призвали не петь ее. FA считает, что эта песня демонстрирует неуважительное поведение.

Отмечается, что в случае ее исполнения фанатов могут лишить их права посещать матчи национальной команды.

Матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Германии пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 29 июня. Начало — в 19.00 мск.

Ранее FA призвала фанатов сборной Англии уважать гимн Шотландии.