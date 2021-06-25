Арбитр Федотов заявил, что Карасева могут назначить судьей на финал Евро-2020

Футбольный судья Игорь Федотов поделился мыслями о работе российского арбитра Сергея Карасева на Евро-2020.

«Карасев только отработал групповую игру, а ему сразу дали 1/8 финала Евро. Либо его не рассматривают в дальнейшем, либо наоборот — ждут к полуфиналу или финалу. Зависит от того, как он обслужит игру Чехии и Нидерландов. С теми судьями, что есть на турнире, ему реально получить и финал. Для меня он идет на него. Он отлично отработал матч Германии и Венгрии», — передает слова арбитра «Чемпионат».

Федотов заявил, что многие арбитры покинут турнир после матчей 1/8 финала, но если Карасев останется работать на оставшихся играх Евро, то он сможет перенести свой международный опыт в российскую премьер-лигу.

Напомним, что матч между сборными Чехии и Нидерландов, который будет обслуживать Сергей Карасев, состоится 27 июня в Будапеште.

Ранее журналист Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасева на Евро-2020.