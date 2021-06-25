Джиган получит 50 миллионов за бой с Емельяненко

Известный рэпер Джиган рассказал, когда проведет бой против бойца ММА Александра Емельяненко, а также озвучил гонорары за участие в поединке. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Бой состоится 4 ноября. По правилам бокса. Кто будет организатором, пока неизвестно. Мой гонорар — 50 миллионов, гонорар Саши — 30 миллионов», — сказал Джиган.

Напомним, в марте 2021 года российский боец MMA Александр Емельяненко неформально анонсировал поединок с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном, более известным как Джиган. В своем Instagram спортсмен опубликовал фото с дуэли взглядов с рэп-исполнителем, сопроводив его подписью «Буду бить лысую голову».

Евгений Курданов, который выступает в промоушене по кулачным боям Bare Knuckle FC, рассказал о том, что поможет Джигану подготовиться к поединку против Емельяненко.

Менеджер Александра Азамат Бостанов сообщил, что Емельяненко получит рекордный гонорар за бой с известным рэпером. Тогда сумма не была озвучена.

Ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что его промоушену неинтересна организация боя Емельяненко — Джиган.