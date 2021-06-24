Мостовой не согласился с отменой правила выездного гола

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить правило выездного гола, передает «Матч ТВ».

«Если мы отменяем правило гостевого гола, то матч превращается в одну игру. Интрига будет немного погибать. Много нюансов и неточностей, разговоров на эту тему будет много», — сказал Мостовой.

С сезона-2021/2022 правило перестанет действовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, их отборочных циклах, а также в женских и юношеских турнирах под эгидой организации.

Напомним, правило выездного гола подразумевает, что в случае ничейного счета в двухматчевом противостоянии победителем признается та команда, которая забила больше мячей на чужом поле.

Ранее УЕФА отменил правило выездного гола.