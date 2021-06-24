Шалимов выразил несогласие с отменой правила выездного гола в еврокубках

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Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал вылет из Лиги Европы... Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал вылет из Лиги Европы...
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал вылет из Лиги Европы...
РИА Новости

Известный советский и российский футболист, бывший нападающий «Спартака» и «Интера» Игорь Шалимов высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить правило выездного гола в турнирах под своей эгидой, начиная с сезона-2021/22. В интервью «Газете.Ru» он выразил несогласие с этой инициативой, подчеркнув, что в двухматчевом противостоянии хозяева поля должны иметь преимущество. Кроме того, прежний формат, по его мнению, более интересен для болельщиков.

«Я с этим не согласен, потому что домашний матч должен давать преимущество любой команде. Конечно, сейчас в пандемию разная заполняемость стадионов: где-то 20%, где-то 50%. Но когда полный стадион, должно быть преимущество. Я помню, как мадридский «Реал» проиграл менхенгладбахской «Боруссии» на выезде 1:5. А дома они просто разрывали соперника, за счет болельщиков. Выиграли 4:0 и прошли дальше. Я считаю, что, проиграв в гостях 1:5 и выиграв дома 4:0, ты заслуживаешь пройти дальше, а не играть дополнительное время и серию пенальти.

Прежний формат был хорош в плане мотивации болельщиков: когда своя команда на выезде проигрывает с крупным счетом, дома заполняется полный стадион, люди кричат, поддерживают — насколько они могут помочь своим игрокам. Наверное, это никуда не денется, они так же будут болеть. Но мне кажется, что, когда ты у себя дома играешь, должно быть преимущество, а на выезде — преимущество у твоего соперника», — убежден Игорь Шалимов.

Он предположил, что УЕФА таким нововведением рассчитывает сделать футбол более открытым. Но на деле, обращает внимание Шалимов, новый формат противоречит такой задумке.

«Такая идея — против открытого футбола, она мне не нравится. Вот представьте: в гостях 1:5, дома 4:0, а потом — два тайма по 15 минут и пенальти. Ну полная грусть ведь. В УЕФА не очень футбольные люди — они думают, что и одна игра, и вторая будут открытыми. Но я считаю, что преимущество всегда должно быть у того, кто играет дома. Я понимаю, что УЕФА хочет уравнять домашнюю игру с выездной, но мне кажется, что это неправильно», — заключил Шалимов.

Ранее сообщалось, что почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поддержал отмену выездного гола.