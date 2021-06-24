Шалимов выразил несогласие с отменой правила выездного гола в еврокубках

Известный советский и российский футболист, бывший нападающий «Спартака» и «Интера» Игорь Шалимов высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить правило выездного гола в турнирах под своей эгидой, начиная с сезона-2021/22. В интервью «Газете.Ru» он выразил несогласие с этой инициативой, подчеркнув, что в двухматчевом противостоянии хозяева поля должны иметь преимущество. Кроме того, прежний формат, по его мнению, более интересен для болельщиков.

«Я с этим не согласен, потому что домашний матч должен давать преимущество любой команде. Конечно, сейчас в пандемию разная заполняемость стадионов: где-то 20%, где-то 50%. Но когда полный стадион, должно быть преимущество. Я помню, как мадридский «Реал» проиграл менхенгладбахской «Боруссии» на выезде 1:5. А дома они просто разрывали соперника, за счет болельщиков. Выиграли 4:0 и прошли дальше. Я считаю, что, проиграв в гостях 1:5 и выиграв дома 4:0, ты заслуживаешь пройти дальше, а не играть дополнительное время и серию пенальти.

Прежний формат был хорош в плане мотивации болельщиков: когда своя команда на выезде проигрывает с крупным счетом, дома заполняется полный стадион, люди кричат, поддерживают — насколько они могут помочь своим игрокам. Наверное, это никуда не денется, они так же будут болеть. Но мне кажется, что, когда ты у себя дома играешь, должно быть преимущество, а на выезде — преимущество у твоего соперника», — убежден Игорь Шалимов.

Он предположил, что УЕФА таким нововведением рассчитывает сделать футбол более открытым. Но на деле, обращает внимание Шалимов, новый формат противоречит такой задумке.

«Такая идея — против открытого футбола, она мне не нравится. Вот представьте: в гостях 1:5, дома 4:0, а потом — два тайма по 15 минут и пенальти. Ну полная грусть ведь. В УЕФА не очень футбольные люди — они думают, что и одна игра, и вторая будут открытыми. Но я считаю, что преимущество всегда должно быть у того, кто играет дома. Я понимаю, что УЕФА хочет уравнять домашнюю игру с выездной, но мне кажется, что это неправильно», — заключил Шалимов.

Ранее сообщалось, что почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поддержал отмену выездного гола.