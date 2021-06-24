Император Японии обеспокоен риском распространения Covid-19 на Играх в Токио

Император Японии Нарухито обеспокоен возможным обострением ситуации с коронавирусом в стране в случае проведения летних Олимпийских игр — 2020 в Токио, сообщил секретарь управления двора Ясухико Нисимура.

«На фоне тревожных голосов общественности император выразил обеспокоенность, что проведение Игр может привести к распространению инфекции», — цитирует Нисимуру агентство Kyodo.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля — 8 августа 2021 года.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит 10 тыс. человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть ужесточены.

По данным СМИ, против проведения Олимпиады в Токио выступают 43% жителей Японии. Также отмены Игр-2020 потребовал профсоюз врачей страны и японская оппозиция.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей при режиме ЧС.