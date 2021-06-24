Али Даеи поздравил Роналду с повторением его рекорда по голам за сборную

Бывший нападающий национальной команды Ирана Али Даеи поздравил португальца Криштиану Роналду, который повторил его мировой рекорд по забитым мячам за сборную.

«Поздравляю Роналду, которому осталось забить один мяч, чтобы побить мой мировой рекорд по голам за сборную. Для меня большая честь, что этот рекорд будет принадлежать великому чемпиону, который вдохновляет людей и влияет на жизнь во всём мире. Вперед, Криштиану!» — написал Даеи в Instagram.

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против сборной Франции Роналду оформил дубль и довел общее количество забитых мячей за национальную команду до 109. Для этого ему понадобилось 178 матчей.

Встреча между сборными Португалии и Франции, прошедшая в Будапеште на «Пушкаш Арене», завершилась со счетом 2:2. Роналду стал автором дубля, а у французской команды дважды отличился Карим Бензема.

Также на групповом этапе португальцы разгромили Венгрию (3:0) и потерпели поражение от Германии (2:4). Действующим чемпионам Европы удалось набрать четыре очка, занять третье место в турнирной таблице группы F и пробиться в плей-офф.

Ранее Роналду обратился к фанатам после выхода сборной Португалии в плей-офф Евро.