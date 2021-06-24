Чемпион мира по боксу сравнил выступление сборных Украины и России на Евро

Чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу, а также спортивный функционер Григорий Дрозд сравнил выступление сборных Украины и России на чемпионате Европы — 2020.

«Украина мне нравится. Я очень любил смотреть игры с участием Андрея Шевченко. У него была прекрасная карьера. У него отличная команда молодых исполнителей с огромным потенциалом. Команда живая, забивает много мячей.

Матч с Нидерландами мне очень понравился. Если сравнивать команды Украины и России, украинцы намного интереснее, что наглядно отражено в забитых голах», – цитирует спортсмена TeleSport.

Сборная Украины с тремя очками вышла в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, заняв третье место в группе С. Им удалось обыграть только Северную Македонию со счетом 2:1. Также подопечные Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», россияне проиграли команде Дании со счетом 1:4.

Ранее актер Валерий Баринов заявил, что будет болеть за сборную Украины, несмотря на все разговоры.