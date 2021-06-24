Червиченко заявил, что Украина была лучше России на Евро

Экс-президент московского «Спартака» поделился мнением о выходе сборной Украины в плей-офф на чемпионате Европы — 2020.

«Сборная Украины лучше нас. У них лучше тренер, более мобильные игроки, они свежее. Нападение разнообразнее.

Везение? Может быть, они где-то побольше забили и поменьше пропустили? Если бы мы накидали финнам так, как испанцы накидали словакам, то мы бы тоже вышли в 1/8. А так мы услужливо подставили свои ворота датчанам. Смысл смотреть на везение других, когда сами ничего не можем?» — приводит слова Червиченко «СЭ».

Сборная Украины с тремя очками вышла в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, заняв третье место в группе С. Им удалось обыграть только Северную Македонию со счетом 2:1. Также подопечные Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркер», россияне проиграли команде Дании со счетом 1:4.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский с иронией поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф Евро.