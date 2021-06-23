Роналду повторил мировой рекорд по забитым мячам за сборную

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в матче с национальной командой Франции на чемпионате Европы — 2020 отметился дублем и тем самым повторил рекорд экс-игрока сборной Ирана Али Даеи по голам за сборную.

36-летний форвард забил свой 109 мяч за португальцев. Это уже пятый гол нападающего на Евро-2020, три из которых были забиты с пенальти.

Встреча закончилась со счетом 2:2. У сборной Франции Карим Бензема также отметился двумя забитыми мячами.

Таким образом, французы заняли первое место в группе F, набрав пять очков. Подопечные Дидье Дешама выиграли у немцев (1:0) и сыграли вничью с Венгрией (1:1). Португальская команда заняла третье место в группе, имея в активе четыре балла. Они одержали победу над сборной Венгрии (3:0) и уступили Германии (2:4).

Чемпионат Европы — 2020. Группа F.

Португалия — Франция — 2:2

Голы: 1:0 — Роналду, 31; 1:1 — Бензема, 45+2; 1:2 — Бензема, 47; 2:2 — Роналду, 60.

Ранее сообщалось, что сборная Германии вырвала ничью у Венгрии на последних минутах.