Глава МИД ФРГ назвал ошибкой отказ УЕФА в радужной подсветке на арене в Мюнхене

Глава МИД ФРГ Хайко Маас прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить организацию радужной подсветки на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене во время матча Германии — Венгрия в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Верно то, что на футбольном поле речь не идет о политике, но речь идет о людях, справедливости, терпимости. Поэтому УЕФА направляет ошибочный сигнал. Несмотря на это, сегодня, к счастью, все равно можно разглядеть цвета на стадионе и за его пределами», — написал Маас в Twitter.

Организаторы матча Евро-2020 в Мюнхене хотели подсветить стадион цветами флага ЛГБТК+, чтобы выразить протест против венгерского закона, который запрещает пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. В УЕФА заявили, что поддерживают подобные инициативы, однако, учитывая политический контекст предстоящей акции, было принято решение отказать в организации радужной подсветки.

Встреча третьего тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Германии и Венгрии пройдет 23 июня в Мюнхене. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — 22.00 мск.

Ранее глава МИД Венгрии поддержал отказ УЕФА в радужной подсветке на арене в Мюнхене.