Тарасова: Трусова может делать четверные прыжки всю жизнь

Прославленный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах Александры Трусовой, которой 23 июня исполняется 17 лет. Специалист выразила надежду, что спортсменка и дальше будет добиваться больших успехов.

«Она уже не маленький ребенок. Я очень люблю Сашу и хочу, чтобы у нее не было травм, чтобы она делала свое дело и побеждала. Я люблю Сашу, больше сказать ничего не могу», — сказала Тарасова «Газете.Ru».

Болельщики полюбили Трусову в том числе за блестящее исполнение четверных прыжков. Тарасова считает, что фигуристка сможет выполнять их и дальше, несмотря на то, что с возрастом организм меняется и воспринимает нагрузки по-разному.

«Четверные она может делать всю свою жизнь. Если человек профессионал и умеет выполнять эти элементы, возрастные изменения организма не так существенны. Она у правильного тренера, поэтому, думаю, у нее все будет хорошо», — заключила Татьяна Тарасова.

Александра Трусова — бронзовый призер чемпионатов мира и Европы. В мае 2020 года спортсменка перешла из «Хрустального», где занималась в группе Этери Тутберидзе, в академию Плющенко. Год спустя она вернулась к Тутберидзе. На последнем мировом первенстве в произвольную программу она заявила пять четверных прыжков.

Ранее сообщалось, что возвращение Трусовой к Этери Тутберидзе утвердили официально.