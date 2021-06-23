«Барселона» может обменять в «Ювентус» двух футболистов за Роналду

«Барселона» может предложить туринскому «Ювентусу» двух футболистов ради приобретения нападающего Криштиану Роналду, сообщает AS.

По информации издания, каталонский клуб может предложить итальянцам кого-то из этих футболистов — Антуан Гризманн, Серхи Роберто и Филиппе Коутиньо.

Португальский форвард перешел в туринский клуб из мадридского «Реала» в 2018 году. В составе итальянской команды он стал двукратным чемпионом Италии.

В прошедшем сезоне Роналду принял участие в 33 матчах за «Ювентус» в чемпионате Италии. В его активе 29 мячей и три результативные передачи.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». В составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы 2016 года во Франции.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена объявить о продлении контракта с нападающим Лионелем Месси 24 июня. По данным СМИ, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта мечтает собрать аргентинского форварда и Роналду в каталонской команде.