Роднина считает сомнительным награждение Черчесова орденом Александра Невского

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о вручении футболистам сборной России звания заслуженного мастера спорта после чемпионата мира 2018 года.

Экс-фигуристка назвала психозом решение наградить игроков за выход в четвертьфинал турнира.

«Черчесов — замечательный тренер, но оценка какая-то сомнительная — дать Орден Александра Невского. У нас люди профессионально защищают страну, стоят на интересах государства и не получают такую награду.

Может, в нас есть вина за это. Ему что-то про него рассказывают, чему он не соответствует. Отсюда и неправильная самооценка себя и своего дела», — цитирует Роднину Sport24.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Роднина заявила, что у российских игроков нет стимула играть за сборную.