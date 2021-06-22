Журова оценила вероятность переноса матчей Евро-2020 из Петербурга

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова оценила вероятность переноса матчей Евро-2020 из Санкт-Петербурга из-за ситуации с коронавирусом в городе.

«Я просто думаю, что нужно все проанализировать. И если есть к этому все предпосылки, то в УЕФА сами не захотят рисковать, подумав о болельщиках. Если будет локдаун, то несомненно это случится. Мы все с замиранием сердца сейчас ждем, будет ли Олимпиада в Токио. И не понимаем, могут ли в последний момент что-то изменить или нет. А говорить про уже идущий чемпионат Европы... Ситуацию будут анализировать. Но здоровье важнее всего — сто процентов», — сказала Журова «Газете.Ru».

Также Журова призвала бережно относиться друг к другу, соблюдать все меры безопасности и не снимать маски на футбольном матче, где очень хочется крикнуть без нее.

«И хотя это очень тяжело в такую жару... Ну, может быть, тогда просто не идти, посмотреть по телевизору. Возможно, будет меньше болельщиков. А что делать УЕФА, если он отменит матч? Вернуть деньги всем болельщикам? Предложения-то дают, а людям билеты куда? Кто их компенсирует?» — добавила она.

Ранее Журова заявила, что УЕФА не отменит матчи в Петербурге по запросу Украины.