WADA может подать апелляцию на решение по делу Шубенкова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может оспорить оправдательное решение Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) по делу легкоатлета Александра Шубенкова, передает РИА «Новости».

«WADA внимательно рассмотрит это решение, как и все решения, вынесенные сторонами, подписавшими Всемирный антидопинговый кодекс. Впоследствии мы определим, следует ли использовать свое независимое право на апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS)», — заявили в организации.

Также в WADA отметили, что поскольку полное решение еще не опубликовано и окно для подачи апелляции открыто, нельзя делать никаких других комментариев на данном этапе.

Ранее Депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова не исключила, что Шубенкова могут не пустить на Олимпийские игры.