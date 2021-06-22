Канчельскис о Черчесове: был смешным вратарем, а теперь смешной тренер

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Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис резко высказался о главном тренере национальной команды Станиславе Черчесове после поражения россиян от сборной Дании (1:4) в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Был смешным вратарем, а теперь смешной тренер. Все плачевно, в футболе большая беда, которая образовалась не сегодня и не вчера.

На чемпионате мира нас тащили за уши, а Черчесов после рукопожатия с Путиным улетел в космос. Так и не вернулся оттуда. До сих пор руку не моет, наверное.

Подаст ли Черчесов в отставку? Должен был еще после Кубка конфедераций, но не подал же. Какая у него гордость может быть, о чем вы говорите? Мы ни одной хорошей команды не обыграли», — цитирует Канчельскиса Sport24.

Также бывший игрок «Манчестер Юнайтед» добавил, что хотел бы видеть у руля сборной Юрия Семина или Курбана Бердыева.

После этой неудачи подопечные Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку и вылетели из турнира.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что сборной России нужен новый главный тренер.