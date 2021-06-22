Дивеев о поражении от Дании на Евро: пошли на перерыв, вышли и пропустили три гола

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Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев поделился мнением о поражении от датской сборной со счетом 1:4 в матче группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«До первого гола мы все контролировали. У них не было моментов стопроцентных. Потом мы пропустили первый, пошли на перерыв, вышли и пропустили три гола.

Мы поддержали Зобнина. Все бывает, все ошибаются. Что сказал Черчесов в раздевалке? Что было в раздевалке, пусть там и останется.

Мы видели наших болельщиков, большое спасибо им, что поддержали нас», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин заявил, что общий уровень футболистов в России снизился.