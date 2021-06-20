В Госдуме назвали неуважением слова датских футболистов перед матчем с Россией

Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев поделился мнением по поводу высказываний ряда игроков сборной Дании о низком уровне российской команды.

Политик заявил, что домашний стадион станет преимуществом для сборной Дании. Свищев отметил, что датчане владеют большим территориальным преимуществом и играют агрессивно.

«Что касается самоуверенных высказываний датчан, пусть говорят, нет никаких проблем. Но стоит отметить, что это полное неуважение. Наши еще не ответили, но важно не высказываться: важно делать. Наших ребят слова датских футболистов должны подхлестнуть. Они должны показать все, на что способны, даже больше. Принципиально доказать, что Россия не только спортивная держава, но и футбольная страна», — цитирует Свищева «Чемпионат».

Напомним, что встреча России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Ранее форвард сборной Дании Юссуф Поульсен заявил, что если не обыгрываешь Россию, то не заслуживаешь выхода из группы.