Хоккейный клуб «Спартак» предложил помочь находящейся в коме певице МакSим

Хоккейный клуб «Спартак» предложил оказать любую необходимую помощь находящейся в искусственной коме певице Марине Абросимовой, более известной как МакSим.

«Клуб следит за ее состоянием. Мы связывались с представителем певицы, предложили любую помощь», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы «Спартака».

Напомним, что песня певицы МакSим «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном фанатов «Спартака».

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Ранее 38-летняя певица сообщила, что выступала на концерте в Казани 12 июня с температурой 39, но подтвержденного коронавируса у нее нет. Она почувствовала симптомы простуды накануне, но решила не отменять выступление. 13 июня МакSим снова сдала тест на COVID-19, и результат был отрицательным. Ее ввели в медикаментозный сон. Врачи диагностировали пневмонию.

Ранее пресс-служба сборной России по футболу выразила слова поддержки Марине Максимовой, которая выступает под псевдонимом МакSим.