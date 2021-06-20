Форвард сборной Дании: если не обыгрываешь Россию, то не заслуживаешь выхода из группы

Форвард сборной Дании по футболу Юссуф Поульсен считает, что датчане должны обыграть Россию в матче Евро-2020.

«Ожидаю победы. Это единственное, что может помочь выйти из группы. Если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше», — сказал Поульсен.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

Ранее сообщалось о том, что игрок сборной России Марио Фернандес вернулся в общую группу перед игрой со сборной Дании.