Губерниев не считает Россию фаворитом в матче с Данией

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании, передает «Спорт-Экспресс».

«Датчане выйдут умирать. Они будут играть за себя и за того парня. Матч будет очень трудным. Мы не фавориты. Нам надо забивать. Нужно действовать очень дисциплинированно и нестандартно впереди, иначе нам удачи не видать», — сказал Губерниев.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

Ранее Марио Фернандес вернулся в общую группу перед игрой со сборной Дании.