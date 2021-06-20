Сафонов заявил о прогрессе в игре сборной России

Вратарь сборной России Матвей Сафонов оценил игру национальной команды на Евро-2020, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Первую игру с Бельгией смотрел со скамейки запасных, во второй с финнами принимал участие. Показалось, что прогресс в действиях нашей команды ощутим. Конечно, сборная Финляндии не настолько сильна, как Бельгия. Но у наших ребят стала чувствоваться уверенность в собственных силах», — сказал Сафонов.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

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