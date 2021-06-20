Наставник сборной Дании ожидает сложного матча против России

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча Евро-2020 против национальной команды России, передает BT.

«Россияне тоже кое-что умеют. Они действительно знают, как играть в футбол. У них есть хорошие футболисты. Есть Дзюба, Головин, и другие талантливые игроки. Ожидаю сложного матча. Соперник не будет просто стоять и ждать», — сказал Юльманн.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

Ранее бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании.