Траньков согласился с критикой Тутберидзе в адрес парного катания

Олимпийский чемпион Сочи-2014, тренер пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов Максим Траньков в интервью «Газете.Ru» прокомментировал слова Этери Тутберидзе в эфире «Вечернего Урганта» о том, в парном катании «есть пробел» в плане постановок (они устарели) и стабильности прыжков.

«В принципе согласен. Не первый год говорю, что парное катание, к сожалению, не на подъеме в целом в мире. И если у нас оно всегда на очень хорошем уровне, который мы стараемся поддерживать, то общемировой уровень в застое», — сказал специалист.

Напомним, Тарасова / Морозов перешли в группу Тутберидзе в апреле 2021 года. Траньков также продолжает работу с дуэтом и сопровождал их на сборах в Сочи.

Ранее Траньков рассказал о распределении ответственности за результат дуэта в команде «Хрустального».