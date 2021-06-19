Олимпийский чемпион назвал бредом слухи о возвращении Капризова в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что информация о возможном возвращении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) является выдумкой.

19 июня журналист Кевин Уикз написал в Twitter, что московский ЦСКА заинтересован в переходе игрока.

«Ну кто вот это написал, вы читали? Американские инсайдеры. Вот именно. Другой человек тоже может взять и написать. Сейчас приедет играть к нам Марадона в футбол, которого уже нет. Ну и что дальше? Это бред человеческий.

Конечно, если бы он приехал бы, это было бы просто замечательно. Но куда он приедет, в ЦСКА? Это, однозначно, понижение. С кем ему тут играть? Он на голову сильнее всех. У нас появился бы второй игрок, на которого можно было бы приходить и смотреть. Первый — Вадим Шипачев из московского «Динамо». На остальных то и не посмотреть даже. Но я все-таки думаю, что Капризов договорится с клубом и подпишут новое трудовое соглашение. Он в этой команде сильнейший игрок. Скорее всего, в этой ситуации замешаны агентские игры», — сказал Кожевников «Газете.Ru».

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он записал себе в актив 3 (2+1) балла в семи встречах.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

Ранее стало известно, почему Капризов не подписывает новый контракт в НХЛ.