Форвард сборной России рассказал, что в Санкт-Петербурге было тяжеловато из-за пандемии

Форвард сборной России Антон Заболотный рассказал о том, что национальной команде было тяжеловато в Санкт-Петербурге из-за пандемии коронавируса, передает «Чемпионат.com».

«В Питере было тяжеловато из-за пандемии коронавируса — мы постоянно были закрыты. Присутствовал определённый психологический момент, но все ребята справились. Всегда было, чем заняться», — сказал Заболотный.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндию со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

Ранее сообщалось о том, что игрок сборной России Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе.