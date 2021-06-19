Капризов может вернуться из «Миннесоты» в ЦСКА

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов может вернуться в московский ЦСКА. Об этом сообщает журналист Кевин Уикз в Twitter.

«На данный момент переговоры с возможным новичком года Капризовым и «Уайлд» похолодели. Насколько я понимаю, он в Москве. Думаю, что ЦСКА заинтересован в его подписании для участия в КХЛ и Олимпийских играх», — написал Уикз.

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

В составе ЦСКА Капризов выступал с 2017 по 2020 год.

Ранее Капризов победил в номинации «Европейский прорыв года» на NHL Fan Choice Awards.