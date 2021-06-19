Салихова рассказала, кто мог оказаться в «Спартаке» вместо Кокорина и Мозеса

Супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в своем Telegram-канале опубликовала скриншот переписки с бывшим генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым.

В мессенджере Салихова и Газизов обсуждали кандидатуру игрока обороны лондонского «Вест Хэма» и сборной Чехии Владимира Цоуфала.

«Но Шамиль Газизов решил, что этот игрок — не звезда! Ему очень хотелось привезти такого, «какого никогда не было в «Спартаке» (это дословно). Второй француз. P. S.: поэтому привез Кокорина. А вместо Мозеса хотел Кико Феминья. И были б у нас Коко и Кико», — пишет Салихова.

Чешский защитник в прошедшем сезоне провел 34 матча в Английской премьер-лиге (АПЛ) и оформил семь результативных передач. По данным сайта Transfermarkt.ru футболист оценивается в €12 млн.

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе 2020 года. Он принял участие в восьми матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил два мяча. В январе 2021 года форвард стал футболистом «Фиорентины». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер €5 млн.

Ранее Зарема Салихова назвала коррупционный скандал с Александром Зинченко «уфимским шуршанием под столом».