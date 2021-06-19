16-летний футболист, проходивший стажировку в «МЮ», отправляется в «Крылья Советов»

Агент Павел Андреев в Instagram сообщает, что 16-летний российский форвард «Чертаново» Сергей Пиняев отправляется в расположение самарских «Крыльев Советов».

В прошлом сезоне Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 16-летний форвард принял участие в 30 матчах, в которых забил два мяча и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €800 тыс. Его соглашение с московской командой рассчитано до 31 декабря 2022 года.

В 2018 году, находясь на стажировке в академии «Манчестер Юнайтед», Пиняев сумел оформить пента-трик в ворота итальянского клуба «Бари» по ходу одного из товарищеских поединков. В 2020 году ему удалось попасть в топ-10 ценных игроков 2004 года рождения в мире.

Самарский клуб в нынешнем сезоне выиграл первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Также «Крылья Советов» дошли до финала Кубка, где уступили московскому «Локомотиву».

Ранее известный российский футболист и тренер Дмитрий Хохлов назвал возможный переход Сергея Пиняева в «Барселону» трансфером «на будущее».