Сенат США одобрил законопроект о дипломатическом бойкоте Игр-2022 в Пекине

Сента США одобрил законопроект, в котором содержится положение о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, сообщает Inside the Games.

«Политика США заключается в том, чтобы осуществить дипломатический бойкот зимних Олимпийских и Паралимийских игр... и призвать к прекращению продолжающихся нарушений прав человека Коммунистической партией Китая, включая геноцид уйгуров», – говорится в документе.

Отмечается, что бойкот не коснется спортсменов, которые примут участие в соревнованиях.

Теперь законопроект поступит на рассмотрение в Палату представителей. Он сможет вступить в силу после подписания американским президентом Джо Байденом.

7 июня конгрессмены из демократической и республиканской партий внесли в нижнюю палату Конгресса США резолюцию с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) перенести XXIV зимнюю Олимпиаду из Пекина в другое место. Политики мотивировали свое решение мерами китайских властей, которые якобы нарушают права национальных меньшинств в стране.

Ранее МИД Китая выразил протест Конгрессу США.