Тренер сборной Дании пообещал сделать все возможное, чтобы обыграть Россию

Наставник сборной Дании Каспер Юльманн сказал, что его подопечные сделают все возможное, чтобы обыграть Россию в заключительном матче группового этапа Евро-2020, передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы можем многое вынести для себя из матча с Бельгией. Теперь закроем эту тему. Я уже думаю о россиянах. Мы еще не закончили выступление на этом турнире и сделаем все возможное для того, чтобы обыграть россиян», — сказал Юльманн.

После второго тура ситуация в группе В сложилась следующая: 1. Бельгия — 6, 2. Россия — 3, 3. Финляндия — 3, 4. Дания — 0.

Таким образом, сборную России в последнем туре в матче с Данией устроит ничья. Даже если финны победят бельгийцев, российская команда наверняка пройдет в плей-офф с третьего места.

Игра состоится 21 июня в Копенгагене. В тот же день Финляндия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.

Ранее Юльманн заявил, что уже думает о матче с Россией.