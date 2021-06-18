Тренер сборной Дании заявил, что уже думает о матче с Россией

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн прокомментировал поражение в матче Евро-2020 против национальной команды Бельгии, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча завершилась со счетом 1:2.

«Мы почувствовали огромную поддержку со стороны всех присутствующих. Мы ощущали любовь всего стадиона и всех людей, которых мы встречали. Вот что самое главное. Я уже думаю о России. В этом турнире еще ничего не потеряно», — сказал Юльманн.

После второго тура ситуация в группе В сложилась следующая: 1. Бельгия — 6, 2. Россия — 3, 3. Финляндия — 3, 4. Дания — 0.

Таким образом, сборную России в последнем туре в матче с Данией устроит ничья. Даже если финны победят бельгийцев, российская команда наверняка пройдет в плей-офф с третьего места.

Игра состоится 21 июня в Копенгагене. В тот же день Финляндия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.

Ранее блогер и ведущий Василий Уткин заявил, что у сборной России будет немного шансов набрать очки в игре третьего тура группового этапа чемпионата Евро-2020 с Данией.