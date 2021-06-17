Уткин не представляет, как сборная России может не проиграть Дании

Блогер и ведущий Василий Уткин считает, что у сборной России будет немного шансов набрать очки в игре третьего тура группового этапа чемпионата Евро-2020 с Данией. Сегодня датчане потерпели второе поражение подряд, уступив Бельгии со счетом 1:2. При этом команда сохраняет шансы на выход в плей-офф, для этого Дани нужно обязательно обыграть Россию.

«Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании. Они очень мобильны, они высоко обороняются. Форварда, который может открываться в свободную зону за спину защитникам, у нас нет. При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны. Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять 21-го в Копенгагене. Стану на это уповать», — написал Уткин в своем telegram-канале.

В первом матче российская команда со счетом 0:3 уступила Бельгии. Затем со счетом 1:0 переиграла сборную Финляндии.

После второго тура ситуация в группе В сложилась следующая: 1. Бельгия — 6, 2. Россия — 3, 3. Финляндия — 3, 4. Дания — 0.

Таким образом, сборную России в последнем туре в матче с Данией устроит ничья. Даже если финны победят бельгийцев, российская команда наверняка пройдет в плей-офф с третьего места.

Игра состоится 21 июня в Копенгагене. В тот же день Финляндия и Бельгия сыграют в Санкт-Петербурге.

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