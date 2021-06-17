Экс-вратарь сборной СССР Кавазашвили прокомментировал игру сборной России на Евро-2020

Бывший вратарь сборной СССР, полуфиналист чемпионата Европы 1968 года Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от игры национальной команды с Финляндией (1:0) на Евро-2020.

«Конечно, я счастлив, что сборная победила. Но победа эта была трудной, и я не могу понять, что происходит с ребятами. Если с Данией мы будем играть так же, то смотреть на это будет очень больно. Или они недоработали, или переработали, не понимаю. Потому что я иногда слышу замечания к сборной от уважаемых людей самых разных профессий, и в такие моменты мне стыдно, что я футболист»

Кавазашвили считает, что спустя три года после домашнего чемпионата мира игроки сборной России не понимают друг друга. Экс-вратарь отметил, что игра сборной идет с натяжкой.

Такое ощущение, что в команде нет понимания футбола, как игры от обороны к атаке. Цель ведь забить гол, без него побеждать не получится, а у нас как будто этой цели нет. А пока у нас не будет порядка во всех линиях, о качестве игры можно забыть, и мы будем смотреть на бесконечные потери мяча», — приводит слова Кавазашвили Rusfootball.info.

Напомним, сборная России одолела команду Финляндии на чемпионате Европы — 2020 со счетом 1:0 и поднялась на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Следующую встречу россияне проведут в 21 июня в Копенгагене против сборной Дании.