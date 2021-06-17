Тренер «Ахмата» сравнил игру сборной России против Бельгии с коронавирусом

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев критически высказался об игре сборной России на чемпионате Европы — 2020. Специалист выступает в качестве эксперта в студии «Матч ТВ» в Санкт-Петербурге.

Подопечные Станислава Черчесова победили со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«В адрес сборной не свистели? Каждый слышит по-своему. Первые полчаса игры были просто невозможными. Мы пропустили гол, который не засчитали из-за минимального офсайда. Это, знаете, как последствие. Как говорят, не так страшна сама болезнь. Вот игра с бельгийцами — это коронавирус, а первые полчаса игры с финнами — это последствия.

Вот что пугает: мы отдаем мяч в первые 15 минут матча и тут же получаем гол. Хорошо, что попался такой соперник как Финляндия. Но это страшно, когда одна такая ошибка сразу приводит к голу, — приводит слова наставника «Ахмата» «Матч ТВ».

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Финляндия — Россия — 0:1

Гол: 0:1 — Алексей Миранчук, 45+2.

Ранее экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик назвал сборную России «мертвой» командой.