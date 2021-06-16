Депутат Лебедев назвал бедой травму защитника сборной России Фернандеса

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Сборная России обыграла команду Финляндии в матче группового этапа Евро-2020. При этом матч был омрачен травмой защитника нашей команды Марио Фернандеса, который покинул поле на носилках. Депутат Государственной думы Игорь Лебедев огорчен этим инцидентом, однако он добавил, что если Марио не восстановится к матчу с Данией, шанс проявить себя будет у других игроков.

«Если Фернандес выбывает из-за травмы, это беда. Во-первых, это беда всегда, потому что по-человечески жалко любого игрока, и травмы всегда неприятны. Но это и беда для сборной, потому что на сегодняшний день, если Фернандес не сможет выйти больше на поле, то, считайте, мы потеряли оба фланга. В прошлой игре мы лишились Жиркова, который, несмотря на возраст, является до сих пор лучшим в нашей сборной игроком своего фланга. Сейчас потеряли Фернандеса, который тоже лучший на своем фланге.

Учитывая также неблагоприятную ситуацию с обороной — поскольку мы помним, что в игре против Бельгии защита «привезла» несколько мячей, — то, конечно, Черчесову с выбором игроков против Дании не позавидуешь. С другой стороны, как это грубо ни прозвучит, эта ситуация дает дорогу молодым. И сейчас у Черчесова есть возможность рискнуть, а у ребят, которых вызвали в сборную, есть шанс доказать, что это сделано не зря», — сказал Лебедев «Газете.Ru».

Россия обыграла финнов со счетом 1:0, единственный мяч в составе нашей команды забил Алексей Миранчук. Следующим соперником подопечных Станислава Черчесова станет сборная Дании, эта игра состоится в Копенгагене 21 июня и начнется в 22.00 по московскому времени.

Ранее Россия обыграла Финляндию в матче Евро-2020.