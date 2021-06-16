Балахнин — о новом тренере ЦСКА: в любом случае, нужно подбирать наставника под команду

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин рассказал о том, кого он хочет видеть на посту наставника московского ЦСКА.

«Конечно, я сторонник того, чтобы работали российские тренеры. Но я не могу на эту тему рассуждать или говорить, потому что это только решение руководства, что они хотят, какие задачи они преследуют, какой путь развития выбирает клуб, какое направление. В любом случае, нужно подбирать тренера под команду. Это гораздо дешевле, чем подбирать под тренера игроков. Вот такая идея должна быть, они, наверно, ей и следуют», — сказал Балахнин «Газете.Ru».

15 июня стало известно о том, что с поста тренера ЦСКА ушел Ивица Олич, который возглавлял команду с марта 2021 года.

После завершения турнира в Российской премьер-лиге (РПЛ) появилась информация о том, что Олич в качестве члена тренерского штаба сборной Хорватии отправится на Евро-2020. В ЦСКА информацию опровергли и заявили, что хорват официально не будет входить в тренерский штаб, но во время своего отпуска волен находиться там, где хочет.

ЦСКА по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Ранее Грушевский назвал увольнение Олича из ЦСКА скоропостижным.