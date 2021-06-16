Сборная Финляндии объявила состав на матч с Россией

Сборная Финляндии определилась со стартовым составом на матч второго тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 против команды России.

Стартовый состав Финляндии: Градецки, Араюури, О'Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Пукки, Шюллер, Уронен, Похьянпало, Райтала.

Встреча второго тура между сборными России и Финляндии пройдет в Санкт-Петербурге 16 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 16.00 мск.

В первом туре сборная России в Санкт-Петербурге потерпела разгромное поражение от Бельгии (0:3). Подопечные Станислава Черчесова занимают последнее, четвертое место в группе B.

Команда Финляндии в Копенгагене переиграла Данию (1:0). Благодаря победе они располагаются на второй строчке в турнирной таблице, уступая бельгийцам по дополнительным показателям.

Ранее стало известно, что в стартовом составе сборной России выйдет голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.