Экс-тренер сборной России считает, что при Оличе ЦСКА стал хуже
Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил игру московского ЦСКА под руководством Ивицы Олича.
15 июня армейский клуб объявил об отставке хорватского специалиста.
«Если говорить конкретно о работе, то я не видел ничего такого, что дало какой-нибудь толчок, чтобы команда двинулась вперед. Она даже стала хуже, чем была, откровенно говоря. Не в укор Оличу, но тем не менее, наглядность такая», — сказал Балахнин «Газете.Ru».
23 марта 2021 года Олич сменил на посту главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Под руководством хорвата армейцы провели семь встреч чемпионата России, в которых одержали три победы, один матч сыграли вничью и потерпели три поражения.
По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 50 очков и занял шестое место в турнирной таблице первенства. Красно-синие впервые с 2001 года не смогли завоевать путевку в еврокубки.
Ранее бывший советник президента ЦСКА, известный тренер Валерий Непомнящий в комментарии «Газете.Ru» поделился мнением о назначении Алексея Березуцкого исполняющим обязанности главного тренера армейцев.