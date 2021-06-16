Карпин заявил, что сборная Бельгии сыграла с Россией свою худшую игру

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об игре сборной России с Бельгией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Бельгия удивила тем, что они играли на 50 процентов своих возможностей, скоростей. Бельгия играла, скажем так, не лучшую свою игру. Возможно, даже худшую, – приводит слова специалиста YouTube-канал «Коммент.Шоу».

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова в Копенгагене сыграют с Данией 21 июня в 22.00.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, что ждет от матча национальной команды со сборной Финляндии.