Канделаки не рекомендует никому пиариться на истории Бузовой и Губерниева

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала появление в сети ее слов о решении отстранить Дмитрия Губерниева от эфира после скандальной истории с участием спортивного комментатора и певицы Ольги Бузовой.

В соцсетях распространился фэйковый скриншот из инстаграма Канделаки – будто она написала, что Бузова пришла в эфир «Матча» в состоянии алкогольного опьянения, но Губерниев за перепалку с ней все равно будет наказан временным отстранением.

«Хайпиться на истории «Ольга Бузова vs Дмитрий Губерниев», нанося ущерб «Матч ТВ», я не рекомендую никому. Виновников найти несложно, как несложно и привлечь их к ответственности за распространение фейков. Рычаги в законодательстве есть», – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Дмитрий Губерниев появился в студии «Матч ТВ», несмотря на слухи об отстранении от эфира.