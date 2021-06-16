Аршавин заявил, что финны у него ассоциируются с червивыми грибами

Экс-игрок петербургского «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче национальной команды с Финляндией в рамках группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Я бы в любом случае играл в четыре защитника. Можно попробовать сыграть парой Соболев — Дзюба. А если нет, то Миранчук и Головин должны быть в старте. Скорее всего, финны отдадут инициативу. Кстати, бесплатный совет. Сыграть 4-4-2, выпустив Соболева и Дзюбу. Место крайних полузащитников займут Головин и Миранчук, которые бы располагались в зонах крайних инсайдов. Два опорника и фланговые подачи.

После матча Дания — Финляндия недооценки уже быть не может. Я раньше думал, что финны могут играть только в хоккей. Они у меня ассоциируются не со зверями или с птицами, а с червивыми грибами. Перед Евро был уверен, что мы уверенно заберем три очка. Но после первых матчей группы, мне тревожно», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что Станислав Черчесов морально не готов убрать Артема Дзюбу из стартового состава в матче с Финляндией.