Губерниев появился в студии «Матч ТВ», несмотря на слухи об отстранении от эфира

Журналист Дмитрий Губерниев появился в студии «Матч ТВ», несмотря на то, что в интернете появились слухи о том, что его отстранили от эфира после скандала с певицей Ольгой Бузовой.

Сам Губерниев сразу же отреагировал на новость об отстранении от эфира, опровергнув ее.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился впечатлениями от перепалки певицы Ольги Бузовой и журналиста Дмитрия Губерниева в эфире «Матч ТВ».