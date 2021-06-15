Черчесов рассказал, что не получилось у сборной России в игре с Бельгией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов считает, что в матче Евро-2020 не сработала связка Александр Головин — Артем Дзюба.

«Понятно, что с Бельгией не сработала связка Дзюба — Головин. Но это был тяжелый соперник. Какие-то вещи не сработали, выбыли два игрока. Жирков и Кузяев должны были кое-что исполнять, но получили травму», — передает слова Черчесова «Чемпионат.com».

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Черчесов заявил, что Ольгу Бузову в раздевалку пускать не будут.