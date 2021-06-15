Губерниев раскрыл смысл своих вопросов Бузовой

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о скандальном эфире с Ольгой Бузовой.

Губерниев спросил Бузову о том, какая футбольная школа ей ближе — Станислава Черчесова или советского режиссера Анатолия Эфроса. Также журналист съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«Я всегда был поклонником этого знаменитого тренера! Анатолий Эфрос! Как защищал ворота в его командах Джигарханян, как оборонялись Плятт и Вавилов, как здорово действовали в линии полузащиты Дуров и Миронов», — написал Губерниев в Instagram.

Ранее известный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал конфликт между Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой, случившийся в прямом эфире «Матч ТВ».