Бузова потролилла «Матч ТВ» после скандального эфира с Губерниевым

Певица Ольга Бузова, покидая студию «Матч ТВ» после скандального эфира с участием спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, прокомментировала недостаточную, по ее мнению, популярность телеканала.

«Как вы без меня? Вас хоть кто-то сегодня посмотрит!» — приводит слова певицы Sport24.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор , подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

На данный момент у певицы 23,4 млн подписчиков в инстаграме, у «Матч ТВ» — 933 тыс., у Губерниева — 556 тыс.

Ранее стендап-комик Наталья Краснова встала на защиту Дмитрия Губерниева после скандала с Ольгой Бузовой.